2020-07-06T17:56:45+03:00
Общество

На Кубани закрыли уголовное дело против экс-министра спорта Людмилы Черновой

В ее действиях не нашли состава преступления
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Людмила Чернова. Фото: kubansport.ru.Людмила Чернова. Фото: kubansport.ru.
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Прокуратура Кубани не стала утверждать обвинение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении экс-минспорта региона Людмилы Черновой. Как отметил ее адвокат Александр Шутков, прокурор не нашел в действиях чиновницы состава преступления. Напомним, яблоком раздора послужили выплаты футбольному клубу «Кубань».

Чернову подозревали в выплатах 886 миллионов субсидий футбольному клубу в рамках региональной программы при поддержке по игровым видам спорта. Однако эти средства по закону могут выделяться только некоммерческим организациям, тогда как футбольный клуб в 2012 и 2013 годах был коммерческим.

К слову, силовики неоднократно возобновляли прекращенное производство по уголовному делу. А сама Людмила Чернова покинула пост министра во время расследования по собственному желанию.

— Дело многократно было изучено прокуратурой Краснодарского края, по итогам изучения в утверждении обвинительного заключения следователю было отказано. Следствие не нашло состава преступления в действиях Людмилы Александровны, — заявил адвокат Александр Шутков.

Напомним, Людмила Чернова возглавляла региональное министерство спорта с 2012 по 2018 годы. Чернова – заслуженный мастер спорта, известная советская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 1980 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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