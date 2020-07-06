2020-07-06T18:27:49+03:00
Общество

В Сочи у пары леопардов родился котёнок

Но его пол определят только через два месяца
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи у пары леопардов родился котёнок. Фото пресс-службы Сочинского национального парка.В Сочи у пары леопардов родился котёнок. Фото пресс-службы Сочинского национального парка.
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В Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары леопардов появился детёныш. Самец Задига и самка Анреи стали родителями, возможно, последний раз, так как хищники уже возрастные (им 17 и 15 лет, соответственно).

- Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Через два месяца, во время первой вакцинации, будет установлен пол котёнка и выбрана кличка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Эта пара была передана в Центр из зоопарка в 2012 году и уже не раз приносила потомство, в том числе и крупные - по 3 детёныша.

Как сообщалось ранее, сейчас в дикой природе Кавказа живут четыре особи переднеазиатского леопарда. В центре разведения готовят к выпуску еще пять животных. Отправиться на волю они смогут уже летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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