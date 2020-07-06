В Краснодаре без света остались шесть микрорайонов

6 Июль 2020 2020-07-06T22:02:03+03:00

Отключения в городе происходят не в первый раз Фото: Евгения ХИЛЬКО

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К вечеру 6 июля тысячи краснодарцев остались без электроэнергии. С наступлением аномальной жары в сорок градусов электроузлы стали выбиваться из строя. При этом многие остаются не только без света, но и воды, так как насосы во многих домах электрические.

К слову, прямо сейчас в темноту погрузились шесть микрорайонов города. В мэрии Краснодара заверили, что следят за ситуацией, а также будут сообщать оперативную информацию.

- По информации «НЭСК-электросети», на данный момент запитали Пашковскую и центр города. В микрорайонах Музыкальный, Фестивальный, Юбилейный, имени Вавилова, где ранее из-за жары произошли также аварии на сетях, работы продолжаются, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе городской администрации.

Электрики накануне заявили, что нагрузка на систему электроснабжения увеличилась на 60%. Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал задействовать дизельные электростанции, чтобы можно было их подключать в случае аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU