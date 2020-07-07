2020-07-07T08:56:07+03:00
Происшествия

Администрация района поможет семье убитого 9-летнего мальчика в организации похорон

Тем временем жители станицы организовали сбор средств на помощь родным ребенка
Евгения СОРОКА
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9-летний ребенок9-летний ребенок
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О том, когда пройдут похороны 9-летнего мальчика, которого убила тетя, пока неизвестно. Сейчас судмедэксперты проводят необходимые экспертизы. Однако в администрации Мостовского района сказали, что помогут семье ребенка.

- Если будет необходимо, мы окажем помощь, в том числе в организации похорон, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Мостовского района. - Пока обращений от родственников не поступало.

Поддержку оказывают семье друзья и близкие, которых новость о смерти мальчика шокировала ничуть не меньше. По их словам, сейчас мошенники могут пытаться нажиться на чужом горе.

По просьбе друзей семьи указываем официальные реквизиты банковской карты мамы мальчика.

КОНКРЕТНО

Карта Сбербанка

Счет 4276 8300 5728 7350

Имя владельца карты Наталья Сергеевна Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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