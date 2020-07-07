7 Июль 2020 2020-07-07T11:32:27+03:00

В Сочи на границе с Абхазией задержали наркокурьера. Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

У него был обнаружен сверток с запрещенным веществом

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В Сочи сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю на МАППП «Адлер» задержали россиянина со свертком, в котором было спрятано наркотическое вещество.

- Адлерским районным судом мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 229 УК РФ (контрабанда наркотических веществ), ему назначено наказание в виде лишения свободы: 3 года в колонии общего режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

На данный приговор была направлена апелляция. Но Краснодарский краевой суд оставил обвинительный приговор без изменения.

Как сообщалось ранее, наркокурьер в Сочи прятал мефедрон в фальшивых камнях. Находчивому «реализатору» грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU