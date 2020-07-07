Температура воды в Черном море 7 июля 2020: самая прохладная вода в Анапе

7 Июль 2020 2020-07-07T12:20:31+03:00

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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков на 7 июля, теплее всего в Геленджике, а холоднее в Анапе.

В Новороссийске и Геленджике вода прогрелась до 28 градусов. В Сочи и Туапсе температура воды 27 градусов. Прохладнее всего в Анапе – здесь температура составила 26 градусов.

В это же время температура воды в Азовском море стремится к 30 градусов. В Ейске и Темрюке уже +29, в Приморско-Ахтарске до +28.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в регионе действует экстренное предупреждение о сильной жаре. А на Черном море возможно образование смерчей.

ИСТОЧНИК KP.RU