«Это не вода, а суп!»: Черное море стало горячим

Сильная жара в Краснодарском крае привела к тому, что Черное море прогрелось сильнее обычного. Температура воды на побережье Краснодарского края составляет 26-28 градусов. Прохладнее всего в Анапе, в Новороссийске, Туапсе и Сочи +27, а в Геленджике все 28.

- Мы раньше отдыхали в Египте, вот в Красном море примерно такая же температура была. Дети довольны, - говорит Сергей, прибывший с семьей в Геленджик на отдых.

Другие же говорят, что такая теплая вода не спасает от сильной жары.

- Это не море, а просто суп из людей. Очень сильно печет солнце, но и в воде охладиться не получается. Остается только в номере под кондиционером сидеть и ждать, пока солнце зайдет, - замечает Елена из Сургута.

Несмотря на то, что большинство отдыхающих предпочитают теплую воду, синоптики относятся к сложившейся ситуации с тревогой.

- В связи с высокими среднесуточными температурами, выше 27 градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья, сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе, - говорит начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

Не стоит забывать, что Черное море может резко охладиться при смене ветра – это приведет к апвеллингу, как было в прошлые годы, когда температура воды в считанные часы упала до 15 градусов из-за подъема на поверхность глубинных вод. В Анапе это явление даже приводило к запрету на купание в разгар сезона.

7 июля на большей части Краснодарского края установится сильная жара до +39 градусов, местами в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность.

Температура воздуха начнет снижаться до 35-37 градусов 8-9 июля. В эти дни синоптики прогнозируют дожди, грозы и град с усилением ветра до 22 метров в секунду, в том числе и на Черноморском побережье.

Температура морской воды в Азовском море еще выше. В Приморско-Ахтарске 27 градусов, в Темрюке +28, а в Ейске +29!