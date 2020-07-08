В Краснодаре заработали «горячие линии» по отключениям электроэнергии

8 Июль 2020 2020-07-08T08:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с тем, что в Краснодаре стали происходить массовые сбои энергоснабжения, в администрации создали «горячие линии». На дополнительные телефоны жители могут позвонить по вопросам, связанным с отключениями электричества.

- «Горячие линии» начали работать в четырёх окружных и одной сельской администрациях Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В Прикубанском округе можно позвонить по телефону 8-861-226-38-05, в Карасунском округе – 8-861-231-18-94, заработали дополнительные телефоны в Западном округе 8-861-259-63-86 и Центральном 8-861-267-96-49, а также подключился принимать вопросы по авариям на сетях Калининский сельский округ 8-861-252-68-91.

Стоит отметить, что информацию по дополнительным номерам можно получить в будни с 9 утра до 6 вечера. В ночное время стоит обращаться в ЕДДС по номеру 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре устранили почти все аварии на электросетях.

ИСТОЧНИК KP.RU