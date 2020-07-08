2020-07-08T08:24:04+03:00
Общество

В Краснодаре устранили почти все аварии на электросетях

Ремонтные работы проводились ночью
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Напомним, что в столице Кубани из-за аномальной жары отключения электроэнергии обесточивают один микрорайон города за другим – за два дня произошло 15 сбоев. В НЭСК объясняют эти бесконечные аварии нагрузкой на сети.

В ночь на 8 июня специалисты восстановили энергоснабжение почти во всех домах.

- По состоянию на семь часов утра 8 июля в краевом центре запитаны почти все жилые дома и социально значимые объекты, попавшие в зону отключения из-за аварий на электросетях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас в Краснодаре энергетики устраняют еще две аварии.

На Ростовском шоссе сгорел трансформатор.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что следственный комитет начал доследственную проверку причин массовых отключений электроэнергии в Краснодаре. В сообщении ведомства говорится. что проверка организована по поручению руководителя следственного управления по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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