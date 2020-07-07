2020-07-07T21:36:04+03:00
Общество

СК начал доследственную проверку причин массовых отключений электроэнергии в Краснодаре

Отключения энергоснабжения в краевом центре продолжаются
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
СК начал проверку причин отключений электроэнергии в Краснодаре. Фото администрация КраснодараСК начал проверку причин отключений электроэнергии в Краснодаре. Фото администрация Краснодара
Изменить размер текста:

СУ СК по Краснодарскому краю начал доследственную проверку в связи с масштабными и многочисленными отключениями электроэнергии в жилых микрорайонах Краснодара. В сообщении ведомства говорится. что проверка организована по поручению руководителя следственного управления по региону.

Процессуальное решение будет вынесено по завершении проверочных мероприятий.

- В средствах массовой информации были опубликованы сведения о систематическом отключении в нескольких районах города Краснодара электроэнергии.

В результате без электричества в условиях жаркой погоды длительное время оставались тысячи человек. По факту прекращения подачи электрической энергии первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю организована доследственная проверка,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Краснодаре за последние два дня произошло более 15 масштабных энергоаварий, приведших к отключению энергоснабжения нескольких крупных микрорайонов.

Вечером 7 июля от электроснабжения отключены жилые дома по улицам микрорайонов Юбилейный, Фестивальный, Комсомольский, Гидростроителей, Черёмушки, центра города. Затронуты улицы в районах Краевой больницы № 1, Западного Обхода Краснодара, микрорайонов им. Вавилова, им. Маршала Жукова.

Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В крае также создан оперативный штаб, который координирует ремонтные работы и мониторит ситуацию. По указанию губернатора Кубани штаб возглавил его первый заместитель Андрей Алексеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пещере под Сочи обнаружен чрезвычайно редкий моллюск
На Кубани мужчина во время пьянки поджег собственного брата
На Кубани у водителя большегруза нашли пистолет без документов
СК начал доследственную проверку причин массовых отключений электроэнергии в Краснодаре
Начальник тюрьмы из Ростовской области может сам угодить за решетку за использование труда заключенных
На Кубани создан краевой оперштаб в связи с масштабными отключениями энергоснабжения
Эра, Диана, Соня и Семен приглашают в дельфинарий «Сочи Парка»
В Адыгее участок новой дороги Черниговское – Дагомыс готов на 30%
На Афипский НПЗ направляется комиссия для проверки уровня выбросов в атмосферу
28 тысяч субъектов МСП на Кубани могут получить финансовую помощь для профилактики COVID 19
Застройщик в Сочи облапошил покупателей квартир на 27 миллионов рублей
Банк ВТБ и автолизинговая компания «Европлан» заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 млрд рублей
В Краснодаре откроется «Выставка пойманных моментов» Виктора Мальчевского