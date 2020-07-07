СК начал доследственную проверку причин массовых отключений электроэнергии в Краснодаре

7 Июль 2020 2020-07-07T21:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

СУ СК по Краснодарскому краю начал доследственную проверку в связи с масштабными и многочисленными отключениями электроэнергии в жилых микрорайонах Краснодара. В сообщении ведомства говорится. что проверка организована по поручению руководителя следственного управления по региону.

Процессуальное решение будет вынесено по завершении проверочных мероприятий.

- В средствах массовой информации были опубликованы сведения о систематическом отключении в нескольких районах города Краснодара электроэнергии.

В результате без электричества в условиях жаркой погоды длительное время оставались тысячи человек. По факту прекращения подачи электрической энергии первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю организована доследственная проверка,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Краснодаре за последние два дня произошло более 15 масштабных энергоаварий, приведших к отключению энергоснабжения нескольких крупных микрорайонов.

Вечером 7 июля от электроснабжения отключены жилые дома по улицам микрорайонов Юбилейный, Фестивальный, Комсомольский, Гидростроителей, Черёмушки, центра города. Затронуты улицы в районах Краевой больницы № 1, Западного Обхода Краснодара, микрорайонов им. Вавилова, им. Маршала Жукова.

Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В крае также создан оперативный штаб, который координирует ремонтные работы и мониторит ситуацию. По указанию губернатора Кубани штаб возглавил его первый заместитель Андрей Алексеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU