Аномальная жара в Краснодаре привела к энергокатастрофе

В столице Кубани третьи сутки стоит пекло. В без малого +40 в тени жители города спасаются под кондиционерами. Но отключения электроэнергии обесточивают один микрорайон города за другим. 15 сбоев за два дня!

- Мне 83 года со всеми вытекающими сердечными и гипертоническими последствиями. Я просто умираю в душной квартире, когда света нет, - звонит в редакцию «Комсомолки» житель Прикубанского округа Анатолий Николаевич. – Помогите пожилым нашего района пережить жару, когда ничего не работает.

Мэрия Краснодара, старавшаяся все это время сохранять дипломатичность в отношениях с ресурсоснабжающим предприятием, сорвалась.

— Да, в городе сейчас сильная жара, но не такая она и аномальная для Краснодара. Жители города не должны страдать от отсутствия электроэнергии — тем более, в ряде случаев это приводит и к отсутствию водоснабжения. Проблема с энергоснабжением должна быть решена совместными усилиями, — заявил сегодня, 7 июля, глава города Евгений Первышов.

Но в компании НЭСК объясняют бесконечные аварии нагрузкой на сети. Начиная с 1 июля, говорят в компании, она возросла на 31% в сравнении с летним максимумом 2019 года — с 464 до 608 мВт. И просто снимают трубку с телефонов аварийных служб, чтобы аппарат не взорвался от количества звонков абонентов.

Сотрудники энергетических компаний и аварийные бригады перешли на усиленный круглосуточный режим работы.

— После совместного совещания представителей компаний «НЭСК-электросети» и «Югэнергоресурс» — принято решение подключить сети НЭСК к подстанции ЗИП с лимитом 1,3 мВт, — сообщают в мэрии Краснодара.

В течение ночи с 6 на 7 июля электроснабжение восстановлено в микрорайонах Музыкальный, Фестивальный, им. Вавилова, Гидростроителей, а также в районе Авиагородка. Они сидели без света больше 20 часов.

В АО «НЭСК-электросети» отчитываются, что отключенными от электроснабжения остаются жилые дома на нескольких улицах Юбилейного микрорайона. По данным компании, там идут восстановительные работы сразу на двух кабельных линиях.

Между тем, депутаты Госдумы от Краснодарского края собираются подать законопроект о штрафах для энергетиков.

- Это системные проблемы, которые не связаны с сезонным повышением нагрузки на электросеть.Очевидно, что компании проще платить штрафы, чем заниматься решением многолетней проблемы. Предлагаемые изменения позволят не только обеспечить максимальную защиту прав потребителей, но и повысить стимулы для ресурсников заниматься подобными проблемами, улучшая качество предоставляемых коммунальных услуг на системной основе, - считает депутат Наталья Костенко.

Если инициативу одобрят, за отключения энергетиков будут наказывать на деньги - от 10 до 200 тысяч рублей.