В Геленджике возле сухогруза «Рио» активисты убрали мусор

8 Июль 2020 2020-07-08T09:58:59+03:00

В соцетях часто жаловались на грязь

Изменить размер текста: A A

Напомним, в ночь на 12 декабря шторм в Черном море выбросил на берег огромный сухогруз «Рио». Через неделю после ЧП его облюбовали отдыхающие – сухогруз стал одной из главных достопримечательностей Кабардинки.

Тысячи людей стремятся попасть к «Рио» и увидеть своими глазами большой корабль, потерпевший бедствие. Рядом на пляже путешественники устраивают пикники, фотосессии. Но после посещения достопримечательности, к сожалению, не все убирают за собой мусор.

После жалоб на грязь в соцсетях местные активисты решили сами выйти и почистить берег.

- Местные активисты вместе с сотрудниками администрации села Кабардинка навели порядок рядом с сухогрузом «Рио». Они собрали оставленный туристами мусор: пластик, стекло, а также пакеты с пищевыми отходами. Получилось несколько десятков мешков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Министр курортов региона Светлана Балаева призвала гостей поддерживать порядок и с уважением и заботой относиться к окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU