2020-07-08T09:58:59+03:00
Общество

В Геленджике возле сухогруза «Рио» активисты убрали мусор

В соцетях часто жаловались на грязь
Галина КОПЫЛОВА
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Фото Минкурортов краяФото Минкурортов края
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Напомним, в ночь на 12 декабря шторм в Черном море выбросил на берег огромный сухогруз «Рио». Через неделю после ЧП его облюбовали отдыхающие – сухогруз стал одной из главных достопримечательностей Кабардинки.

Тысячи людей стремятся попасть к «Рио» и увидеть своими глазами большой корабль, потерпевший бедствие. Рядом на пляже путешественники устраивают пикники, фотосессии. Но после посещения достопримечательности, к сожалению, не все убирают за собой мусор.

После жалоб на грязь в соцсетях местные активисты решили сами выйти и почистить берег.

- Местные активисты вместе с сотрудниками администрации села Кабардинка навели порядок рядом с сухогрузом «Рио». Они собрали оставленный туристами мусор: пластик, стекло, а также пакеты с пищевыми отходами. Получилось несколько десятков мешков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Министр курортов региона Светлана Балаева призвала гостей поддерживать порядок и с уважением и заботой относиться к окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Геленджике возле сухогруза «Рио» активисты убрали мусор
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