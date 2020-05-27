2020-05-27T09:52:57+03:00
Общество

На борт сухогруза RIO, который выбросило на берег под Новороссийском, снова сделали платный вход

За посещение местной достопримечательности просят 500 рублей [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮТПФото: ЮТП
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Как ранее сообщала «Комсомолка», в ночь на 12 декабря шторм в Черном море выбросил на берег огромный сухогруз «Рио», который шел под флагом Того. На его борту находится 21 человек, никто из них не пострадал. Тогда всего за неделю сухогруз превратился в главную достопримечательность всего побережья.

Позже появилась информация, что судно выкупили, его даже обещали снять с мели, но этого так и не произошло. После даже стали проводить экскурсии на борт RIO за деньги. Власти Кабардинки были с этим не согласны. И вскоре желающие смогли проходить на борт корабля бесплатно.

И вот снова в Интернете появился видеоролик, который сняла жительница региона. Она рассказала, что на RIO неизвестные сделали платный вход - 500 рублей с человека. Об этом ей сообщил мужчина на входе, разговор с которым женщина сняла на видео. Сам охранник не знает, кто выкупил судно.

Платный вход на борт сухогруза RIO.Видео: https://www.instagram.com/live_kabardinka/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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