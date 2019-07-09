Сухогруз Rio выкупили частники, которые сделали из него музей

Корабль 12 декабря выбросило на мель возле Кабардинки. Судно попало в шторм, команда не справилась со стихией. С тех пор Rio стоит у берега. В апреле с него сняли всех членов команды, а чуть позже теплоход выкупили частники, чтобы сделать музей. Ведь для местных, он стал достопримечательностью. В погоне за красивой фотографией на фоне моря и Rio сюда съезжаются сотни туристов. К слову, судно уже не первый раз становится объектом для заработка. К нему уже организовывали туры, а кто-то даже соорудил рядом с кораблем кафе, которое закрыли через 2 дня.

На днях стало известно, что теплоход выкупили и его скоро спустят на воду. Пока этого не случилось, корабль превратили в музей.

ТУристы прогуливаются по палубе за 1 тысячу рублей\ФОТО: Инстагарам Rio

- Мы с супругом действительно выкупили этот корабль три недели назад. У нас на руках есть все необходимые разрешительные документы на сухогруз. Мы хотим, чтобы туристы могли фотографироваться не только с земли, но и посетили палубы, трюмы, моторный отсек, это же так интересно, - цитируют совладелицу судна Наталью «Кубанские новости».

Для экскурсии создали все условия: лестница, страховка, нашли персонал, который поможет безопасно взобраться наверх. Визит по всему кораблю стоит 2 тысячи рублей, прогулка по палубе -1 тысячу. Дети до 5 лет бесплатно, от 5 лет – 500 рублей. Посетить судно можно в любое время

По словам новых владельцев сухогруза, стоимость входа более чем символичная. На освещение корабля уходит много бензина.

Экскурсии проводят и для детей\ФОТО: Инстагарам Rio

Скоро на корабле начнется подготовка к двухмесячному ремонту, территорию вокруг огородят для безопасности. В планах сдавать судно в аренду, если сухогруз не будет приносить прибыль, его распилят на части и продадут.

КОНКРЕТНО

Власти Кабардинки проверили документы у новых владельцев корабля, но все равно не согласны с проведением экскурсий.

- С документами все в порядке. Мы не согласовывали проведение экскурсий на судне. Категорически против этого. Дал поручение правоохранительным органам заняться этим вопросом, не допустить проведения экскурсий, - рассказал глава администрации Кабардинского внутригородского округа Григорий Кялов. – Территория относится к лесному фонду, на ней запрещено что-либо строить.