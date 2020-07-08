Житель Кубани пытался передать в исправительную колонию шесть телефонов

8 Июль 2020 2020-07-08T10:16:17+03:00

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Сотрудникам исправительной колонии в городе Армавире поступила информация о том, что возможна передача незаконных предметов на территорию учреждения. Действительно, оперативники возле забора увидели подозрительного мужчину и задержали его. Он пытался перебросить через ограждение несколько мобильников.

- У 30-летнего местного жителя сотрудники колонии нашли и изъяли шесть сотовых телефонов и десять полулитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины, пытавшегося доставить запрещенные предметы на территорию исправительного учреждения, был составлен административный протокол. Сейчас материалы направлены в суд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани осужденному в исправительную колонию пытались незаметно передать наркотики. Их спрятали в мужской дезодорант.

ИСТОЧНИК KP.RU