На Кубани в поле сгорел комбайн

8 Июль 2020 2020-07-08T11:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сигнал на пульт диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступил в 14:44 пару дней назад. Очевидцы сообщили, что загорелся комбайн, своими силами потушить комбайнеры поля не могли.

Спустя минуту к месту ЧП направились силы средства МЧС России. В 14:49 по прибытию на поле установлено, что горит комбайн на площади 20 кв.м. Спустя считанные минуты горение удалось локализовать, а в 14:53 пожар полностью ликвидировали.

- На месте работали 6 человек личного состава и две единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Что послужило причиной пожара, пока не уточняется.

В станице Динской сгорел комбайн. Фото: соцсети.

Напомним, ранее в Краснодаре из-за жары загорелась линия электропередач на трамвайной ветке. Движение по двум маршрутам было остановлено на час.

ИСТОЧНИК KP.RU