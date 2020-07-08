Житель Кубани за фиктивную инвалидность получил полмиллиона рублей

8 Июль 2020 2020-07-08T11:22:21+03:00

Теперь его обвинят в мошенничестве

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Житель Кущевского района предоставил в госучреждение поддельные документы о наличии у него инвалидности второй группы. На основании этих бумажек мужчина несколько лет получал выплаты. В итоге факт мошенничества выявили оперативники.

- Подозреваемый успел незаконно получить от государства почти полмиллиона рублей в виде пенсионных и иных социальных выплат. В отношении него возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани пятеро детей борются за наследство ещё живой матери. Измотанная семейными разборками пожилая женщина попала на учет к психиатру. А одна из сестер написала заявление в полицию на брата, она обвиняет его в похищении матери.

ИСТОЧНИК KP.RU