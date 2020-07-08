Почти 2 тысячам жителей Фестивального микрорайона Краснодара вернули электричество
В Краснодаре 1,8 тысяч жителей Фестивального микрорайона вернули электричество. Авария, оставившая без света людей, устранена.
- Восстановительные работы контролировались губернаторов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Вчера, 7 июля, глава региона поручил создать оперативный штаб по решению проблем с отключениями электроэнергии. Его возглавил первый зам Андрей Алексеенко.
Опубликованы также номера телефонов "горячих линий":
— Прикубанский округ: 226–38–05
— Карасунский округ: 231–18–94
— Западный округ: 259–63–86
— Центральный округ: 267–96–49
— Калининский сельский округ: 252–68–91
Информацию по этим номерам можно узнать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. В ночное время стоит обращаться в ЕДДС по номеру 112 или в контакт-центр АО «НЭСК-электросети» по номеру 8-800-234-83-73.
Напомним, следком уже начал проверку систематических отключений электроэнергии у населения.
ИСТОЧНИК KP.RU