2020-07-08T12:26:33+03:00
Происшествия

Почти 2 тысячам жителей Фестивального микрорайона Краснодара вернули электричество

Авария устранена
Ева МУР@kp_kuban
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Свет вернули в домаСвет вернули в домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Краснодаре 1,8 тысяч жителей Фестивального микрорайона вернули электричество. Авария, оставившая без света людей, устранена.

- Восстановительные работы контролировались губернаторов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вчера, 7 июля, глава региона поручил создать оперативный штаб по решению проблем с отключениями электроэнергии. Его возглавил первый зам Андрей Алексеенко.

Опубликованы также номера телефонов "горячих линий":

— Прикубанский округ: 226–38–05

— Карасунский округ: 231–18–94

— Западный округ: 259–63–86

— Центральный округ: 267–96–49

— Калининский сельский округ: 252–68–91

Информацию по этим номерам можно узнать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. В ночное время стоит обращаться в ЕДДС по номеру 112 или в контакт-центр АО «НЭСК-электросети» по номеру 8-800-234-83-73.

Напомним, следком уже начал проверку систематических отключений электроэнергии у населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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