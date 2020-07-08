2020-07-08T13:12:02+03:00
Общество

В Краснодаре в районе улиц Зиповской и Московской изменилась схема движения

Новые правила действуют с 8 июля
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевой столице, чтобы уменьшить дорожные заторы, в районе улиц Зиповской и Московской изменили организацию дорожного движения. С Зиповской на Солнечную теперь поворот запрещен.

- Для выезда на улицу Московскую с Зиповской нужно проехать дальше и развернуться по этой же улице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На данном участке уже поставлены соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательнее.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 30 апреля в центре краевой столицы изменилась схема движения в районе улиц Северной и Красной. Общественный транспорт теперь забирает и высаживает пассажиров на новой остановке. Она удобнее для водителей и местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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