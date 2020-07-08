В Геленджике возник дефицит питьевой воды

8 Июль 2020 2020-07-08T18:06:41+03:00

В Геленджике не хватает питьевой воды. Фото администрации КК

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В Геленджике из-за частичного отключения водозабора возник дефицит питьевой воды. Власти курорта и общественные организации в срочном порядке занялись подвозом воды в микрорайоны города.

Нуждающимся привозят 5-литровые емкости с водой. В основном это касается семей, которым больше просто некому помочь.

В эту работу включился и Центр благотворительнои помощи «Геленджик – город добра» .

- Волонте ры города развозят питьевую воду в первую очередь ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Совет ветеранов и социальные службы города формируют свои списки нуждающихся в воде, передают их нам, а волонтеры отрабатывают эти адреса, - рассказала начальник управления по делам молодежи Елена Константинова.

К многоквартирным домам воду доставляют силами администрации города в цистернах. Как оказалось, у местного водоканала – «Концессии водоснабжения - Геленджик» - в распоряжении есть лишь одна-единственная цистерна для воды.

В результате мэр города дал поручение стянуть на помощь данному предприятию все имеющиеся в Геленджике водовозки.

В помощь концессионеру к развозу мы привлекли порядка 10 автомашин. Это транспорт муниципальных предприятии и частных организации , которые ежедневно возят воду горожанам, - отметил заместитель главы Геленджика Павел Блинов.

Оставить заявку на подвоз можно по телефону через диспетчера «Концессии водоснабжения - Геленджик»: 8 (86141) 2-10-33, 8-901-012-86-20, с 8.00 до 17.00. В диспетчерскои службе города также принимаются заявкт на подвоз питьевои воды социально незащище нным семьям по телефону 8 (86141) 2-15-88.

ИСТОЧНИК KP.RU