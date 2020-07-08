В Краснодаре продолжаются отключения электроэнергии в жилых микрорайонах
Администрация Краснодара сообщила актуальные данные об аварийных ситуациях на сетях электроснабжения в городе.
- Около 16.30 произошла авария в Прикубанском округе в районе улиц Кирпичной, Крайней, Ровной, им. Калинина, Лубяной, Нагорной . Без электроэнергии остаются около 700 человек. Восстановительные работы на месте ведет бригада АО «НЭСК-электросети»,- сообщает мэрия краевого центра.
Также специалисты НЭСК продолжают восстановительные работы в районе Витаминокомбината. Здесь из-за аварии отключена потребительская подстанция и без электроэнергии остались 150 жителей. Собственник сетей также ведет работы по восстановлению электроснабжения.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в регионе из-за масштабных отключений электроэнергии создан краевой оперативный штаб для координации восстановительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU