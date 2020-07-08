2020-07-08T18:15:44+03:00
Общество

В Краснодаре продолжаются отключения электроэнергии в жилых микрорайонах

Ремонтные бригады работают на местах аварий
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Краснодаре устраняют несколько аварий на электросетях. Фото мэрия КраснодараВ Краснодаре устраняют несколько аварий на электросетях. Фото мэрия Краснодара
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Администрация Краснодара сообщила актуальные данные об аварийных ситуациях на сетях электроснабжения в городе.

- Около 16.30 произошла авария в Прикубанском округе в районе улиц Кирпичной, Крайней, Ровной, им. Калинина, Лубяной, Нагорной . Без электроэнергии остаются около 700 человек. Восстановительные работы на месте ведет бригада АО «НЭСК-электросети»,- сообщает мэрия краевого центра.

Также специалисты НЭСК продолжают восстановительные работы в районе Витаминокомбината. Здесь из-за аварии отключена потребительская подстанция и без электроэнергии остались 150 жителей. Собственник сетей также ведет работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в регионе из-за масштабных отключений электроэнергии создан краевой оперативный штаб для координации восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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