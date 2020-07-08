Видео смерча в Краснодарском крае 8 июля 2020
Читатели "Комсомолки" прислали видео смерча в Краснодарском крае 8 июля 2020. С их слов, природное явление сошло с небес сегодня днем в Геленджике и станице Голубицкой. На Черноморском курорте вихрь воздуха кружил далеко в море, к берегу он так и не приблизился.
Смерч над Черным морем в Геленджике.
А вот в станице под Темрюком смерч потрепал пляж. Местные зеваки снимали происходящее на видео. Не успели заметить, как он приблизился к ним.
- Все произошло в считанные минуты, он подошел очень тихо, почти не слышно было, - говорят очевидцы. - Еле убежать успели.
Появилось видео, как смерч на побережье Азовского моря выбрался на сушу.
К слову, спрятался народ кто где, поэтому первый смерч обошелся, к счастью, без жертв. Зато пострадали лежаки и другие пляжные объекты. Не устоял под напором воздуха даже забор.
Ученые говорят, что к середине июля количество смерчей на побережье увеличится. В этом стоит винить аномальную жару.
ИСТОЧНИК KP.RU
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