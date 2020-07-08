8 Июль 2020 2020-07-08T18:35:17+03:00

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Читатели "Комсомолки" прислали видео смерча в Краснодарском крае 8 июля 2020. С их слов, природное явление сошло с небес сегодня днем в Геленджике и станице Голубицкой. На Черноморском курорте вихрь воздуха кружил далеко в море, к берегу он так и не приблизился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789337" frameborder="0"></iframe> Смерч над Черным морем в Геленджике.

А вот в станице под Темрюком смерч потрепал пляж. Местные зеваки снимали происходящее на видео. Не успели заметить, как он приблизился к ним.

- Все произошло в считанные минуты, он подошел очень тихо, почти не слышно было, - говорят очевидцы. - Еле убежать успели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="784" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789359" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, как смерч на побережье Азовского моря выбрался на сушу.

К слову, спрятался народ кто где, поэтому первый смерч обошелся, к счастью, без жертв. Зато пострадали лежаки и другие пляжные объекты. Не устоял под напором воздуха даже забор.

Ученые говорят, что к середине июля количество смерчей на побережье увеличится. В этом стоит винить аномальную жару.

ИСТОЧНИК KP.RU