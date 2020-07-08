Ураган повалил десятки деревьев в разных районах Сочи

8 Июль 2020 2020-07-08T20:56:58+03:00

Сведений о пострадавших людях пока не поступало

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В результате ураганного ветра с ливнем , налетевших на Сочи вечером 8 июля, в разных районах курорта повалены десятки деревьев. Сотрудники экстренных служб стараются быстро убрать их с. проезжей части.

На Аллее Челтенхема в микрорайоне Мацеста дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно распилили и вывезли ствол и ветки. Люди не пострадали. Транспорт на этом участке пока движется в режиме реверса.

- Серьезных происшествий, связанных с залповым ливнем в Сочи на данный час не зафиксировано.

Мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды в реках, - говорится в сообщении ,распространенном мэрией Сочи.

По прогнозам синоптиков, на курорте в ближайшие сутки ожидаются ливни, возможно формирование смерчей над морем.

Сочинцев и гостей курорта просят соблюдать все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильного по номеру экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU