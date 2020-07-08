На Кубани легковушка столкнулась с грузовиком
ДТП произошло около пяти часов вечера сегодня, 8 июля, на перевале в Туапсинском районе недалеко от села Молдавановка. Водитель легковой иномарки выехал на встречную полосу и на скорости врезался в фуру.
Предположительно, водитель легковушки по какой-то причине не справился с управлением. От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла.
Свидетели аварии записали момент столкновения на видео. На кадрах отчетливо видно, кто инициировал столкновение.
Легковушка столкнулась с грузовиком на Кубани.
Правоохранители разбираются, что могло спровоцировать водителя легковой иномарки выехать на встречку.
- Водитель и два пассажира "Ниссан" в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Их личности устанавливаются, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, сегодня большинство районов Кубани накрыл залповый дождь. Видимость на дорогах ухудшилась.
ИСТОЧНИК KP.RU