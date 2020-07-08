2020-07-08T21:40:47+03:00
Происшествия

На Кубани легковушка столкнулась с грузовиком

Пострадали трое [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Пострадали трое. Скриншот видео tipichkrasПострадали трое. Скриншот видео tipichkras
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ДТП произошло около пяти часов вечера сегодня, 8 июля, на перевале в Туапсинском районе недалеко от села Молдавановка. Водитель легковой иномарки выехал на встречную полосу и на скорости врезался в фуру.

Предположительно, водитель легковушки по какой-то причине не справился с управлением. От удара автомобиль превратился в груду искореженного металла.

Свидетели аварии записали момент столкновения на видео. На кадрах отчетливо видно, кто инициировал столкновение.

Легковушка столкнулась с грузовиком на Кубани.

Правоохранители разбираются, что могло спровоцировать водителя легковой иномарки выехать на встречку.

- Водитель и два пассажира "Ниссан" в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Их личности устанавливаются, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, сегодня большинство районов Кубани накрыл залповый дождь. Видимость на дорогах ухудшилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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