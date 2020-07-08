В Краснодаре 8 июля выпала почти месячная норма осадков

8 Июль 2020 2020-07-08T22:07:31+03:00

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В Краснодаре, как и в большинстве районов Кубани, на смену изнуряющей жаре пришла непогода. Внезапно налетевший ливень затопил большинство улиц и площадей столицы края.

- В районе Городской площади метеодатчики зафиксировали 40 мм осадков, тогда как ежегодный мониторинг в июле показывает 55 мм за месяц, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Значит, количество осадков только за один день, 8 июля, равен месяцу в разгар лета.

Напомним, штормовое предупреждение из-за ливня будет действовать 8 и 9 июля. Ожидается также град и шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду. Аварийные службы мониторят ситуацию и готовы к ликвидации возможных сильных подтоплений.

Однако под водой снова оказался проблемный для мэрии Краснодара Музыкальный район.

- Здесь водооткачивающей техники мы так и не увидели, - сообщают "КП" - Кубань" жители затопленных улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU