В Краснодаре 8 июля выпала почти месячная норма осадков
В Краснодаре, как и в большинстве районов Кубани, на смену изнуряющей жаре пришла непогода. Внезапно налетевший ливень затопил большинство улиц и площадей столицы края.
- В районе Городской площади метеодатчики зафиксировали 40 мм осадков, тогда как ежегодный мониторинг в июле показывает 55 мм за месяц, - сообщают в пресс-службе администрации города.
Значит, количество осадков только за один день, 8 июля, равен месяцу в разгар лета.
Напомним, штормовое предупреждение из-за ливня будет действовать 8 и 9 июля. Ожидается также град и шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду. Аварийные службы мониторят ситуацию и готовы к ликвидации возможных сильных подтоплений.
Однако под водой снова оказался проблемный для мэрии Краснодара Музыкальный район.
- Здесь водооткачивающей техники мы так и не увидели, - сообщают "КП" - Кубань" жители затопленных улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU