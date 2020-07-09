В Тимашевском районе детям-сиротам передадут 64 квартиры
В Тимашевском районе возводятся многоквартирные дома для детей-сирот. Их строят в станице Роговской и хуторе Беднягина. Планируется, что введут в эксплуатацию здания уже в августе.
- Для детей-сирот будут приобретены 64 жилых помещения общей стоимостью 99 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Дома будут со всеми необходимыми коммуникациями, во дворе предусмотрена детская площадка и парковка. В пешей доступности находятся школа и детский сад. Дети-сироты получат квартиры площадью по 35 квадратных метров каждая. В помещениях будет сделан ремонт, установлена сантехника и индивидуальные приборы учета.
Стоит отметить, что всего в 2020 году на Кубани намечено приобрести 1,5 тысяч квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Адыгеи вручил детям-сиротам ключи от квартир. Собственное жильё получили 13 юношей и девушек.
ИСТОЧНИК KP.RU