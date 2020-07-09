2020-07-09T09:58:02+03:00
Общество

Школу в посёлке Российском Краснодара построили на 60%

Возведение объекта под контроль взял мэр города
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре в поселке Российском строится школа на бывшей территории лагеря труда и отдыха «Ивушка». Как отмечают специалисты, возведение идет по графику.

- На объекте продолжают монтаж окон и инженерных коммуникаций, делают фасад и кровлю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Темпы по строительству школы увеличили. Сейчас строительная готовность школы — 60%. Кроме возведения здания, территорию учреждения благоустроят и установят спортивные площадки. Школу планируется достроить к концу этого года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще в мае этого года глава города Евгений Первышов ездил на площадку и поручал ускорить строительство школы. Но в связи с пандемией в период карантина замедлили поставки материалов из других регионов. После снятия ограничений мэр снова поехал на объект и решил взять возведение объекта под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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