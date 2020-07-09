2020-07-09T11:25:51+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани почти 600 работников стационарных соцучреждений получили выплаты

Доплата начислялась за особые условия труда во время пандемии
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани для работников стационарных соцучреждени было выделено 25,2 млн рублей из федерального бюджета. В регионе доплату за особые условия труда во время пандемии получили почти 600 человек.

- Выплата перечислены сотрудникам стационарных учреждений, оказывавшим социальные услуги гражданам с подтвержденным коронавирусом и людям из групп риска, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как и было заявлено, деньги перечисляются за три месяца - фактически отработанные рабочие смены с 15 апреля по 15 июля. Если говорить о точных цифрах, на Кубани средства получили 597 работников, которые работали в режиме обсерватора без права покидать территорию организации.

Ранее "Комосмолка" сообщала, что за последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 63 человек в десяти муниципалитетах региона. Возраст пациентов от восьми месяцев до 78 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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