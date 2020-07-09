2020-07-09T11:52:53+03:00
Общество

Губернатор Кубани прибыл в Сочи, чтобы обсудить вопросы коммунального развития

Глава региона проведет совещание с руководством министерства строительства и ЖКХ России и корпорации «Ростех»
Юлия БАРАНОВА
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Губернатор Кубани прибыл в Сочи, чтобы обсудить вопросы развития ЖКХ. Фото: t.me/kondratyevviГубернатор Кубани прибыл в Сочи, чтобы обсудить вопросы развития ЖКХ. Фото: t.me/kondratyevvi
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9 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет в Сочи. Его визиь будет посвящен проблемам коммунального хозяйства курорта.

- Сегодня рабочий день проходит в Сочи. С руководством министерства строительства и ЖКХ России и корпорации «Ростех» обсудим вопросы коммунального развития города, - написал Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Напомним, что накануне визита главы региона мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил, как на курорте контролируют систему вывоза твёрдых коммунальных отходов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора. Она позволяет отслеживать работу оператора в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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