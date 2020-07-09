Губернатор Кубани прибыл в Сочи, чтобы обсудить вопросы коммунального развития
9 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет в Сочи. Его визиь будет посвящен проблемам коммунального хозяйства курорта.
- Сегодня рабочий день проходит в Сочи. С руководством министерства строительства и ЖКХ России и корпорации «Ростех» обсудим вопросы коммунального развития города, - написал Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
Напомним, что накануне визита главы региона мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил, как на курорте контролируют систему вывоза твёрдых коммунальных отходов.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Сочи начала работу автоматизированная система контроля за вывозом мусора. Она позволяет отслеживать работу оператора в режиме онлайн
ИСТОЧНИК KP.RU