2020-07-09T13:34:18+03:00
Звезды

В ДК станицы Кущевской обновили концертный зал

На него потратили более миллиона рублей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото:admkrai.krasnodar.ruФото:admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае муниципалитеты активно участвуют в госпрограмме «Развитие культуры». В районах ремонтируются Дома культуры, музыкальные школы, закупается необходимая техника и инструменты.

В центре культуры и творчества Кущевского района по такой же программе обновили концертный зал. Здесь поменяли мебель и технику, а вложили более одного миллиона рублей.

- В концертный зал купили театральные стулья, столы для президиума, трибуну и шторы, а также установили сплит-системы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, в этом году в Краснодарском крае планируется привести в порядок 11 ДК. Три из них ремонтируются в Тихорецком районе. Также сообщалось, что в Тихорецком районе на реконструкцию парка выделили 20 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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