Вениамин Кондратьев вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов за июнь
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в топ-10 медиарейтига глав регионов, подготовленного компанией «Медиалогия», сохранив за собой девятую строчку.
В списке лидирует мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с Вениамином Кондратьевым в десятку попал только один глава субъекта ЮФО – Сергей Аксенов из Крыма.
Популярность глав, прежде всего, связана со снятием ограничений, введенных из-за коронавируса, а также началом курортного сезона.
– Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора. Кроме того, Вениамин Кондратьев объявил, что пляжи Черноморского побережья Кубани могут открываться и начинать работу только после решения регионального управления Роспотребнадзора, – отмечают в «Медиалогии».
Вениамин Кондратьев в июне упоминался более чем в 14 тысячах сообщений.
ИСТОЧНИК KP.RU