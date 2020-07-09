Вениамин Кондратьев вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов за июнь

9 Июль 2020 2020-07-09T15:39:17+03:00

Глава Кубани сохранил за собой девятую строчку

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в топ-10 медиарейтига глав регионов, подготовленного компанией «Медиалогия», сохранив за собой девятую строчку.

В списке лидирует мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с Вениамином Кондратьевым в десятку попал только один глава субъекта ЮФО – Сергей Аксенов из Крыма.

Популярность глав, прежде всего, связана со снятием ограничений, введенных из-за коронавируса, а также началом курортного сезона.

– Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора. Кроме того, Вениамин Кондратьев объявил, что пляжи Черноморского побережья Кубани могут открываться и начинать работу только после решения регионального управления Роспотребнадзора, – отмечают в «Медиалогии».

Вениамин Кондратьев в июне упоминался более чем в 14 тысячах сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU