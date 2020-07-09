2020-07-09T16:36:24+03:00
Общество

В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Виной тому шторм и придонное течение
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Анапе запрещено купание в море. Фото мэрии АнапыВ Анапе запрещено купание в море. Фото мэрии Анапы
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Администрация Анапы 9 июля на своем официальном сайте опубликовала предупреждение от представителей ГУ МЧС по краю об опасности купания на всех городских пляжах.

На курорт надвигается серьезный шторм, а также под водой активизировалось придонное течение, крайне опасное для купальщиков.

- Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску здоровье и жизнь, - говорится на сайте мэрии Анапы.

О сроках возобновления разрешения на купание в мое пока не сообщается.

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе 9 июля. Прогнозируются сильные осадки-дождь и град, в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В Черном море, на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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