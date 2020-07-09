В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Администрация Анапы 9 июля на своем официальном сайте опубликовала предупреждение от представителей ГУ МЧС по краю об опасности купания на всех городских пляжах.
На курорт надвигается серьезный шторм, а также под водой активизировалось придонное течение, крайне опасное для купальщиков.
- Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску здоровье и жизнь, - говорится на сайте мэрии Анапы.
О сроках возобновления разрешения на купание в мое пока не сообщается.
Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе 9 июля. Прогнозируются сильные осадки-дождь и град, в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
В Черном море, на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей.
ИСТОЧНИК KP.RU