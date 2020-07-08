9 июля на Кубани ожидаются ливни, грозы и смерчи

8 Июль 2020 2020-07-08T16:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Рекордная жара с Кубани временно уйдет. Однако, сменится она далеко не «мирным» способом. Взамен жителей и гостей региона ожидают новые природные напасти.

Согласно экстренному предупреждению ГУ МЧС по краю в регионе 8 и 9 июля пройдут ливневые дожди с грозой и градом. Этот прогноз уже оправдывается в полной мере как в краевом центре, так и в ряде районов Кубани.

Сильные осадки-дождь и град, в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/ сохранятся до конца суток 8 июля, а также и на следующий день. В Черном море, на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей.

- Возможны резкие подъемы уровней воды в реках и затопление пониженных участков, не имеющих естественного стока воды. Также вероятны прорывы дамб обвалований, плотин прудов, подмыв опор мостов, опор ЛЭП, активизация оползневых процессов,- сообщает МЧС.

Согласно прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди 8 и 9 июля будут хоть и сильными, но кратковременными.

- Температура воздуха днем составит от +29 до +34 градусов, ночью - от +20 до +25 градусов. Ветер прогнозируют северной четверти скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 20 м/с.

На Черноморском побережье местами также пройдет кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов, ночью - от +20 до +25 градусов,- говорится в прогнозе синоптиков.

ИСТОЧНИК KP.RU