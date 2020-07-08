То пекло, то ливни: в Краснодаре объявили сразу два экстренных предупреждения из-за непогоды

Адская жара, которая просто выматывала жителей Краснодара последние дни, отступать пока не собирается. Напомним, 7 июля 2020 года в городе был побит исторический максимум - 38,3 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1962 году, когда градусник показывал 37,1 градуса. Отклонение от нормы составило 6,3 градуса. При этом обычно средние температуры в июле в кубанской столице не доходят до 21 градуса.

По прогнозам синоптиков, пекло еще будет доставлять неудобства горожан. В администрации Краснодара из-за жары объявили экстренное предупреждение - ожидается +39 градусов.

Правда, сейчас над городом временно повисли темные тучи. Уже два часа краевой центр находится в эпицентре непогоды. Начал лить залповый дождь, в некоторых районах местные жители застали град.

По прогнозам сервиса "Яндекс", в Краснодаре будет лить дождь весь день. Фото: Яндекс.

На город обрушилась большой объем воды - ливневки просто не успевают справляться. Из-за этого десятки улиц оказались затоплены. Машины передвигаются с трудом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789405" frameborder="0"></iframe> Непогода в Краснодаре, 8 июля 2020 года.

Пассажиры автобусов выходят на остановку с опаской - дна они не видят. Аккуратно наступают в мутную лужу и тут же по колено в воде. Трамваи по всему городу встали - сильный ливень не позволяет продолжить движение вагонов.

Трамваи встали во всем городе.

- Штормовое предупреждение из-за ливня будет действовать 8 и 9 июля. Ожидается также град и шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду, - говорят в мэрии Краснодара. - Аварийные службы мониторят ситуацию и готовы к ликвидации возможных сильных подтоплений.

Центр Краснодара, район Галереи, 8 июля 2020.

Спасатели просят людей быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по номеру «112».

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