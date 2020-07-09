В Сочи для модернизации системы водоснабжения необходимо порядка 100 млрд рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T15:59:43+03:00

Муниципалитет определит приоритетные проекты в рамках программы, которые будут реализованы на условиях софинансирования

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Для модернизации водоснабжения города-курорта разработают федеральную программу «Сочи – жемчужина России».

- Решение проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением, строительством очистных сооружений, ливневками, - нельзя откладывать. Это необходимо для комфортной жизни горожан и гостей курорта. Но на решение этих вопросов требуется порядка 100 млрд рублеи , - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

С просьбой о выделении средств из федерального бюджета глава региона обратился на селекторном совещании в Сочи с участием замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова. Средства будут направлены на комплексное обновление коммунальной инфраструктуры курорта.

- Бюджеты города и края самостоятельно с такой нагрузкой не справятся. Мы благодарны за поддержку правительства в этом вопросе. Договорились, что в ближайшее время муниципалитет определит приоритетные проекты в рамках программы, которые будут реализованы на условиях софинансирования, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как сообщала ранее «Комсомольская правд» - Кубань», 9 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев находится в Сочи. Его визит посвящен проблемам коммунального хозяйства курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU