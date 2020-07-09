В Краснодаре председатель гордумы Вера Галушко заболела коронавирусом

9 Июль 2020 2020-07-09T17:02:41+03:00

Сейчас она находится в медицинском учреждении

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За последние сутки в Краснодарском крае новую коронавирусную инфекцию выявили у 63 пациентов. Одним из них оказалась известный в регионе политик – председатель городской думы Краснодара Вера Галушко. Кроме того, ковид обнаружили и у ее заместителя Татьяны Гелуненко.

- Пятый день я нахожусь в инфекционной больнице, болезнь протекает в легкой форме, к счастью, - рассказала Вера Галушко «Кубань 24». – Я верю врачам, к которым попала, у них золотые сердца.

В настоящее время председатель гордумы проходит курс лечения. Краснодарцы верят, что с легкой формой инфекции организм политика справится в ближайшее время.

Кроме самой Галушко заразилась и ее заместитель Татьяна Гелуненко. Она также находится в больнице.

- Сложно сказать, где мы поймали этот вирус, - продолжила председатель гордумы. – Вовремя спохватились, своевременно мы оказались в больнице. Самочувствие у нас нормальное, получаем необходимые препараты.

По ее словам, курс лечения вскоре должен закончиться.

ИСТОЧНИК KP.RU