В Краснодаре председатель гордумы Вера Галушко заболела коронавирусом
За последние сутки в Краснодарском крае новую коронавирусную инфекцию выявили у 63 пациентов. Одним из них оказалась известный в регионе политик – председатель городской думы Краснодара Вера Галушко. Кроме того, ковид обнаружили и у ее заместителя Татьяны Гелуненко.
- Пятый день я нахожусь в инфекционной больнице, болезнь протекает в легкой форме, к счастью, - рассказала Вера Галушко «Кубань 24». – Я верю врачам, к которым попала, у них золотые сердца.
В настоящее время председатель гордумы проходит курс лечения. Краснодарцы верят, что с легкой формой инфекции организм политика справится в ближайшее время.
Кроме самой Галушко заразилась и ее заместитель Татьяна Гелуненко. Она также находится в больнице.
- Сложно сказать, где мы поймали этот вирус, - продолжила председатель гордумы. – Вовремя спохватились, своевременно мы оказались в больнице. Самочувствие у нас нормальное, получаем необходимые препараты.
По ее словам, курс лечения вскоре должен закончиться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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