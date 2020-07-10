2020-07-10T11:40:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 10 июля 2020 увеличилось на 66

Среди пациентов с Covid-19 оказались десять детей
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 июля.Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 июля.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 10 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В пятничной сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 66 жителей Кубани в возрасте от нескольких месяцев до 85 лет.

По-прежнему лидирует Краснодар – здесь коронавирус 10 июля обнаружили у 37 человек, на втором месте Сочи с десятью заболевшими. По три случая в Апшеронском, Кавказском и Тбилисском районах, по два заболевших – в Усть-Лабинском и Ейском муниципалитетах. По одному пациенту добавилось в Тихорецком, Гулькевичском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Новопокровском районах.

В оперштабе отмечают, что среди заболевших 39 женщин и 27 мужчин. Из общего списка – 10 несовершеннолетних детей.

- Общее число случаев коронавируса в регионе достигло 6589. Скончались 83 пациента. Выздоровели уже 5574 человек, из них 62 – за последний день, - говорят медики.

На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 13 больных – в Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре и Лабинском районе. В стационарах находятся 2120 пациентов. Под наблюдением медиков – 3006 кубанцев.

Напомним, вчера количество больных увеличилось на 63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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