В страшном ночном пожаре под Майкопом погиб пенсионер

10 Июль 2020 2020-07-10T12:13:57+03:00

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Предварительно следствие установило, что рано утром 10 июля загорелась комната в доме по улице Садовой, что в поселке Тимирязева. Спустя считанные минуты огонь разошелся по всему жилищу, проснувшиеся соседи сообщили о происшествии пожарным.

После того, как огонь был потушен, начался разбор завалов. В доме обнаружили тело 60-лтнего мужчины – хозяина домовладения. Помимо него пострадал еще один гражданин. Его личность сейчас устанавливается, он находится в больнице с 80% ожогом тела.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Фото: СУ СК по Адыгее.

Напомним, в ночь на 10 июля в горящем доме под Горячим Ключом погиб 66-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU