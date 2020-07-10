2020-07-10T12:13:57+03:00
Карта Кубани

В страшном ночном пожаре под Майкопом погиб пенсионер

СК Адыгеи назначил проверку
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: СУ СК по Адыгее.Фото: СУ СК по Адыгее.
Изменить размер текста:

Предварительно следствие установило, что рано утром 10 июля загорелась комната в доме по улице Садовой, что в поселке Тимирязева. Спустя считанные минуты огонь разошелся по всему жилищу, проснувшиеся соседи сообщили о происшествии пожарным.

После того, как огонь был потушен, начался разбор завалов. В доме обнаружили тело 60-лтнего мужчины – хозяина домовладения. Помимо него пострадал еще один гражданин. Его личность сейчас устанавливается, он находится в больнице с 80% ожогом тела.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Фото: СУ СК по Адыгее.

Фото: СУ СК по Адыгее.

Напомним, в ночь на 10 июля в горящем доме под Горячим Ключом погиб 66-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названо условие, при котором аквапарки в Краснодарском крае смогут работать
На Кубани пьяный сын убил пожилого отца, но не заявил об этом правоохранителям
Сбербанк и Cognitive Technologies впервые в Краснодарском крае внедрили систему беспилотного вождения сельскохозяйственной техники
В страшном ночном пожаре под Майкопом погиб пенсионер
ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 10 июля 2020 увеличилось на 66
В Геленджике возобновилось водоснабжение после дождей
Власти Кубани дали прогноз по загруженности курортов региона
Парящие чайки больше не встречают туристов в Геленджике
«Треск было слышно на всю округу»: в горящем доме под Горячим Ключом погиб пенсионер
Всероссийский детский центр «Орленок» отметит свой 60-й день рождения
Температура воды в Черном море 10 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Геленджике
В Краснодаре приступили к общественным обсуждениям генплана
В Армавире нашли утонувшую 16-летнюю девушку
Жители Музыкального микрорайона Краснодара могут забрать липы с Московской
В Краснодаре на улице Горького перекрыли движение
С самолета «Москва – Геленджик» сняли женщину за курение на борту
На Кубани школьник выжил после наезда поезда
Средний размер взятки на Кубани вырос до 1,8 миллиона рублей
29-летняя жительница Ставрополья предстанет перед судом за продажу собственного сына