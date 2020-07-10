Коронавирус в Адыгее, последние новости на 10 июля 2020: больше всего заболевших в Майкопе

10 Июль 2020 2020-07-10T15:27:41+03:00

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Последние новости о коронавирусе в Адыгее на 10 июля рассказывает оперативный штаб республики. Ежедневно, как и в Краснодарском крае, оперштаб Адыгеи публикует самую важную информацию о ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 10 утра 10 июля количество заболевших коронавирусом в Адыгее составило 2224 человека. За минувшие сутки инфекцией заразились 19 человек. Всего в госпиталях региона в настоящее время проходят лечение 509 пациентов. Днем ранее их было на тридцать больше – такое число выздоровевших выписано в минувший день. К сожалению, зафиксированы и случаи летальных исходов пациентов с подтвержденным диагнозом ковид. 14 смертей зарегистрировано на территории республики с начала пандемии. За последние сутки никто не умер.

К слову, в лидерах п количеству заболевших Майкоп – здесь заразились 700 человек. Следом за Майкопом идет Тахтамукайский район – 431 пациент. В Красногвардейском районе – 299, в Адыгейске – 218. В Теучжеском районе 210 заболевших, в Майкопском районе – 184, в Кошехабльском – 85, в Гиагинском - 57. Меньше всего зараженных коронавирусом зарегистрировано в Шовгеновском муниципальном образовании – здесь всего 40 пациентов.

Напомним, в Краснодарском крае 10 июля выявили 66 новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU