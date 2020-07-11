Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 11 июля 2020 увеличилось на 65

11 Июль 2020 2020-07-11T11:04:08+03:00

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Статистика по коронавирусу на Кубани на 11 июля 2020 года. Оперативный штаб Краснодарского края продолжает публиковать данные по Covid-19. В сводке за 11 июля сообщается, что за прошедшие 24 часа новую инфекцию подхватили 65 жителей региона от трех месяцев до 79 лет.

Пальма первенства по-прежнему у Краснодара - 13 случаев. Далее - восемь заболевших в Белореченском районе. По семь – в Сочи и Армавире, шесть – в Усть-Лабинском и четыре – в Успенском районах. В Новороссийске и Тихорецком районе зарегистрировано три пациента, по два – в Гулькевичском, Новокубанском и Кореновском районах. Только один пациент в Красноармейском, Кавказском, Динском, Славянском, Туапсинском, Северском, Калининском и Лабинском районах.

Среди заболевших Covid-19 - 33 женщины, 32 мужчины и четыре ребенка в Краснодаре, Армавире, Белореченске и Усть-Лабинске.

– Всего в регионе официально выявлено 6654 случая коронавируса. 5668 больных вылечились и выписались, в том числе 94 – за последние сутки. 85 человек за все время ведения статистики спасти не удалось, - сообщили в минздраве Краснодарского края.

15 пациентов с Covid-19 находятся на искусственной вентиляции легких, трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщалось ранее, 10 июля число больных в регионе увеличилось на 66 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU