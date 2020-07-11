11 Июль 2020 2020-07-11T14:10:55+03:00

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Оно действует с 12 по 14 июля

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В Краснодарском крае с 12 по 14 июля местами в северных и юго-восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

- Есть вероятность возникновения возникновения лесных пожаров, возгораний на сельхозугодиях и различных объектах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы напомнила о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре горел склад автомобильных покрышек, площадь пожара составила 100 квадратных метров

ИСТОЧНИК KP.RU