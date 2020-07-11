11 Июль 2020 2020-07-11T17:51:50+03:00

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 11 июля 2020: больше всего заболевших в столице республики. Фото: архив КП

Публикуем последние новости о коронавирусе в Адыгее 11 июля 2020

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Оперативный штаб Адыгеи сообщил последние новости о коронавирусе в республике на 11 июля.

За прошедшие сутки здесь прибавилось 18 заболевших новой инфекцией. Таким образом, на лечении сейчас находятся 494 человека. В республики выздоровели 1734 пациентов (плюс 33 за прошедшие сутки). Смертельных случаев 14 за весь период наблюдения.

По прежнему пальма первенства по числу заболевших у Майкопа – здесь заразились коронавирусом 700 человек. На втором месте - Тахтамукайский район – 434 пациента. Тройку лидеров замыкает Красногвардейский район с 299 случаев новой инфекции.

В Адыгейске по официальным данным 218 больных, в Теучжеском районе – 210, в Майкопском районе – 187, в Кошехабльском – 92, в Гиагинском - 58. Самым благополучным по-прежнему остается Шовгеновскоий район – здесь всего 44 случаев коронавируса.

Напомним, в Краснодарском крае 11 июля выявили 65 новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU