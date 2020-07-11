Коронавирус в Адыгее, последние новости на 11 июля 2020: больше всего заболевших в столице республики
Оперативный штаб Адыгеи сообщил последние новости о коронавирусе в республике на 11 июля.
За прошедшие сутки здесь прибавилось 18 заболевших новой инфекцией. Таким образом, на лечении сейчас находятся 494 человека. В республики выздоровели 1734 пациентов (плюс 33 за прошедшие сутки). Смертельных случаев 14 за весь период наблюдения.
По прежнему пальма первенства по числу заболевших у Майкопа – здесь заразились коронавирусом 700 человек. На втором месте - Тахтамукайский район – 434 пациента. Тройку лидеров замыкает Красногвардейский район с 299 случаев новой инфекции.
В Адыгейске по официальным данным 218 больных, в Теучжеском районе – 210, в Майкопском районе – 187, в Кошехабльском – 92, в Гиагинском - 58. Самым благополучным по-прежнему остается Шовгеновскоий район – здесь всего 44 случаев коронавируса.
Напомним, в Краснодарском крае 11 июля выявили 65 новых пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU