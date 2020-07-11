Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 60-летний мужчина и 67-летняя женщина

11 Июль 2020 2020-07-11T18:35:47+03:00

С начала пандемии в регионе умерло 85 человек с COVID-19

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Число зараженных в Краснодарском крае на 11 июля 2020 года увеличилось на 65 человек. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил подробности о смертельных случаях.

60-летний житель Курганинского района почувствовал недомогание в середине июня. Он ощущал общую слабость, одышку, температура повышалась до 38 градусов.

- Мужчина был госпитализирован в Лабинскую ЦРБ, а затем переведен в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара с подтвержденной коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией. С 26 июня пациент был подключен к ИВЛ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

У мужчины диагностировали стенокардию, гипертоническую болезнь и сахарный диабет.

67-летняя женщина заболела и умерла в Сочи. Болезнь у нее проявилась в начале июня. Около месяца пациентка с двусторонней пневмонией тяжелой степени находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Но спасти ее не удалось, в том числе из-за сопутствующих заболеваний: гипертонической болезни и сахарного диабета.

ИСТОЧНИК KP.RU