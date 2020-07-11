11 Июль 2020 2020-07-11T20:47:14+03:00

В Краснодаре произошел пожар в частном доме. Фото: архив КП

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В Краснодаре произошел пожар в частном доме на улице Волжская. Информация о возгорании поступила диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 18:40.

- В 18:49 пожарные подразделения, прибывшие на место ЧП, установили, что загорелась кровля строения. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, огонь очень быстро распространялся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали одно звено газодымозащитной службы. С огнем боролись при помощи трех стволов «Дельта». В 19:05 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре горел магазин автозапчастей. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU