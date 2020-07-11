2020-07-11T20:47:14+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошел пожар в частном доме

Огонь охватил 80 квадратных метров крыши постройки
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Краснодаре произошел пожар в частном доме. Фото: архив КПВ Краснодаре произошел пожар в частном доме. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В Краснодаре произошел пожар в частном доме на улице Волжская. Информация о возгорании поступила диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 18:40.

- В 18:49 пожарные подразделения, прибывшие на место ЧП, установили, что загорелась кровля строения. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, огонь очень быстро распространялся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали одно звено газодымозащитной службы. С огнем боролись при помощи трех стволов «Дельта». В 19:05 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре горел магазин автозапчастей. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре произошел пожар в частном доме
В Сочи 17-летний подросток на мопеде столкнулся с двумя машинами
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 60-летний мужчина и 67-летняя женщина
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 11 июля 2020: больше всего заболевших в столице республики
В реку Кубань выпустили 5 тысяч мальков севрюги
Итоги расследования показали, что причиной гибели группы Дятлова стала лавина
В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
На Кубани мужчина на автобусной остановке потерял сознание из-за теплового удара
В Краснодаре горел магазин автозапчастей
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 11 июля 2020 увеличилось на 65
Температура воды в Черном море 11 июля 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе
В Краснодаре разбился подросток на самокате
В Краснодаре начали расселять жильцов аварийного дома
На Кубани проводят ликбезы для юных пешеходов на детских площадках
«Ворвались и начали вырубать краснокнижные растения»: члены сочинского отделения РГО пожаловались в минприроды на застройщика
С 11 июля открывается «МЕГА» в Адыгее
«И ветерка из окна хватит»: в Новороссийске водители маршруток ищут причины, чтобы не охлаждать салон
Полиция в Сочи задержала аптечного грабителя