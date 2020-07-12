2020-07-12T13:41:31+03:00
Туризм

В Анапе незаконно поставили шлагбаум и брали деньги с туристов на пляже

Сейчас проход к морю открыт
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/omvd_anapaФото: instagram.com/omvd_anapa
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В погоне за прибылью находчивые предприниматели идут на любые ухищрения. Так, в в поселке Большой Утриш местные коммерсанты ограничили свободный доступ к морю, за въезд и проход с отдыхающих брали деньги. По словам туристов, плата была высокой - один человек должен был заплатить 500 рублей.

Как оказалось, плата была незаконной. К предпринимателям нагрянули сотрудники полиции Анапы вместе с представителями прокуратуры.

- Во время проверки полицейские составили протокол об административном правонарушении, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Анапе.

На данный момент шлагбаум демонтирован - проход к морю открыт.

- Повторных фактов взимания денежных средств за проезд или проход не выявлено, - добавляют в МВД по Анапе.

Напомним, ранее такой же шлагбаум стоял на пути к Агурским водопадам в Сочи. Около него отдыхающих заставляли раскошеливаться, но в начале июля суд постановил сделать свободным доступ к достопримечательности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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