2020-07-12T16:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 12 июля скончались еще два человека

С начала пандемии в регионе погибло 87 человек с COVID-19
Евгения СОРОКА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 67 зараженных. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода.

80-летняя жительница Краснодара остро заболела 14 мая. Ее госпитализировали в краевую больницу №2.

- На фоне коронавирусной инфекции у женщины развилась двухсторонняя пневмония, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Пенсионерке назначили интенсивную терапию, но помочь ей не смогли. Как поясняют в кубанском минздраве, пациентка страдала сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

52-летний туапсинец почувствовал себя плохо 6 июля. В тот же день его привезли в сочинскую горбольницу №5.

- У него диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию, - говорят в оперштабе региона. - Тогда же у него взяли анализ на COVID-19. Тест оказался положительным.

Пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Напомним, всего на Кубани скончались 87 человек с подтвержденным коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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