Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 12 июля скончались еще два человека
За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 67 зараженных. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода.
80-летняя жительница Краснодара остро заболела 14 мая. Ее госпитализировали в краевую больницу №2.
- На фоне коронавирусной инфекции у женщины развилась двухсторонняя пневмония, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.
Пенсионерке назначили интенсивную терапию, но помочь ей не смогли. Как поясняют в кубанском минздраве, пациентка страдала сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
52-летний туапсинец почувствовал себя плохо 6 июля. В тот же день его привезли в сочинскую горбольницу №5.
- У него диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию, - говорят в оперштабе региона. - Тогда же у него взяли анализ на COVID-19. Тест оказался положительным.
Пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.
Напомним, всего на Кубани скончались 87 человек с подтвержденным коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU