2020-07-12T11:05:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июля 2020 года: среди заболевших - пятеро детей

Сообщаем подробности о новых случаях заражения коронавирусе в Краснодарском крае на 12 июля 2020 года
Евгения СОРОКА
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Публикуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 12 июля 2020 года.Публикуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 12 июля 2020 года.
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Стали известны подробности о новых случаях заболевания в Краснодарском крае. Напомним, за последние сутки зафиксировали еще 67 зараженных, среди них пятеро детей.

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки отмечено в Краснодаре и Сочи – там положительный тест на коронавирус у 16 пациентов.

- В Белореченском районе заболели восемь человек, в Ейском районе – четыре, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - В Усть-Лабинском районе и Анапе – трое инфицированных.

В Кущевском, Кавказском, Лабинском и Туапсинском районах – по двое зараженных.

- По одному заболевшему прибавилось в Каневском, Апшеронском, Брюховецком, Курганинском, Динском, Новокубанском, Павловском, Северском районах и Горячем Ключе, - уточняют в оперштабе региона.

Всего в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 6721 человека, 505 из них - это дети.

- Полностью выздоровели уже 5684 пациента, из них 16 – за последние сутки, - говорят в региональном оперативном штабе.

13 пациентов в тяжелом состоянии - сейчас они находятся на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа и Лабинского района.

- Еще три человека находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице №1, – уточнили в министерстве здравоохранения региона.

С начала пандемии на Кубани зарегистрировано 87 летальных случаев - за последние сутки скончались еще двое.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности действует до 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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