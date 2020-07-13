У жителя Кубани приставы арестовали дом за долги по налогам

13 Июль 2020 2020-07-13T09:13:41+03:00

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Инцидент произошел в Успенском районе. Местный житель хотел продать свой дом, но сотрудники судебных приставов наложили арест на имущество. Оказалось, что мужчина не заплатил имущественные налоги.

- По неизвестным причинам гражданин накопил долг по налогам и сборам на общую сумму порядка 53 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Чтобы продать домовладение должнику все-таки пришлось отдать в налоговую необходимую сумму. Только после снятия запрета от приставов сделка состоялась. В настоящее время налоги оплачены в полном объеме.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани приставы арестовали УАЗик за долг в 10 млн рублей. Руководитель организации ООО «Хорошее дело» также несколько лет не платил налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU