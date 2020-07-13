2020-07-13T10:24:03+03:00
Общество

В Щербиновском районе на благоустройство парков выделили 73 млн рублей

Работы ведутся в четырех населенных пунктах
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае активно реализовывается программа «Жилье и городская среда». Во многих районах реконструируют и благоустраивают парки. А если быть точнее, в этом году в рамках этого нацпроекта приведут в порядок 316 объектов в 69 населенных пунктах.

В Щербиновском районе благоустраиваются сразу четыре парковых зоны.

- Реконструкция парка идет в станице Старощербиновской – сюда направлено 17 млн рублей, на парк в селе Глафировка потратят 31 млн рублей, на зону отдыха в Шабельском сельском поселении выделено порядка 14 млн рублей, в селе Ейское - 11 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Во всех населенных пунктах ведется укладка тротуарной плитки и озеленение. В некоторых установят детские и спортивные площадки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новопокровском районе Кубани на благоустройство предусмотрено 34 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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