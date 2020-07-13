Администрация Краснодара частично ушла на удаленную работу из-за коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T10:35:31+03:00

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О том, что еще на прошлой неделе несколько сотрудников мэрии были отправлены на удаленную работу из-за короновируса, сообщил глава города Евгений Первышов на аппаратном совещании.

- Есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди работников администрации. Еще на прошлой неделе я распорядился, чтобы ряд подразделений ушли работать на удаленку, - сказал мэр города.

В связи с коронавирусом совещание в администрации проходило в сокращенном составе. Сейчас в мэрии усилили меры санитарной защиты. Евгений Первышов поручил всем, у кого есть хоть какие-то признаки ОРВИ оставаться дома на самоизоляции.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре председатель гордумы Вера Галушко заболела коронавирусом. Сейчас она находится в медицинском учреждении. Кроме того, ковид обнаружили и у ее заместителя Татьяны Гелуненко.

ИСТОЧНИК KP.RU